Apa Vital trece Prutul cu o teava de 200 de milimetri in diametru

O investitie a companiei iesene intinde peste granita un pod de apa. Este primul dintre cele patru apeducte care vor asigura necesarul mai multor localitati din stanga PrutuluiProiectul societatii iesene de apa, de extindere a conductelor de alimentare cu apa potabila din statia de tratare Chirita in Republica Moldova, a inceput "sa curga" dupa ce a primit girul de la ambele guverne, in mai anul trecut. Primul apeduct, a carui constructie incepe in aceste zile, vizeaza alimentarea cu apa a ... citeste toata stirea