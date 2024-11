Aparatura de ultima generatie pentru diagnosticarea si tratarea pacientilor oncologici

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi implementeaza proiectul "ONCO-PERFMED - Performanta pentru pacientul oncologic la Institutul Regional de Oncologie Iasi", finantat cu fonduri nerambursabile. Proiectul, in valoare totala de 67,81 milioane lei, din care 98% finantare nerambursabila, in suma maxima de 66,46 milioane lei, isi propune imbunatatirea accesului la servicii oncologice moderne, dotarea cu echipamente avansate pentru diagnosticare si tratament si cresterea eficientei in ... citește toată știrea