Aparatura medicala de 4,3 milioane de lei, cumparata la Spitalul Sf. Spiridon pentru ATI

Spitalul Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" din Iasi pune la bataie circa 4,3 milioane de lei pentru o achizitie majora de aparatura medicala pentru sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. In pretul achizitiei sunt incluse si servicii de instalare, punere in functiune, cat si instruire a personalului medical pentru a le utiliza mai usor. Achizitia este impartita in doua loturi, primul de aproximativ 1,95 milioane de lei.Acesta contine 28 de paturi ATI, cu o valoare estimata de aproape 600.000 ... citeste toata stirea