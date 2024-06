Aparatura noua la cea mai mare maternitate din Moldova

* la Maternitatea "Cuza Voda", ultima investitie majora in aparatura de diagnostic microbiologic a fost facuta in anul 2014 * acum, vor fi achizitionate echipamente medicale de ultima generatie, micsorand astfel timpii de detectie a infectiilor nosocomiale pana la 12 oreLaboratorul de microbiologie al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" va fi dotat cu echipamente de ultima generatie pentru depistarea infectiilor nosocomiale, in cadrul unui proiect in valoare de 2,3 ... citește toată știrea