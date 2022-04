Aparitie-eveniment in prestigioasa colectie "Biblioteca Medievala" a Editurii Polirom: Dante Alighieri, Despre elocinta in limba vulgara

Alexander Baumgarten, coordonator "Biblioteca Medievala": "Tratatul lui Dante Alighieri, Despre elocinta in limba vulgara, este una din aparitiile cele mai stralucitoare ale colectiei, prin prestigiul acestui text care anunta modernitatea culturii poetice italiene".Editura Polirom anunta aparitia unui volum-eveniment in cadrul prestigioasei colectii "Biblioteca Medievala": Despre elocinta in limba vulgara de Dante Alighieri, editie bilingva, traducere din limba latina de Delia Breza; ... citeste toata stirea