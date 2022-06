Apartamente Made To Measure in zona Palas cu dotari de siguranta SMART Home incluse in pret (P)

Ansamblul de apartamente Premium UNIQUE Residence Sf.Andrei din zona Palas, nu face exceptie cand vine vorba despre beneficiile noilor locuinte inteligente.Cu siguranta, majoritatea dintre noi nu ne dorim sa ne confruntam cu situatii de genul: "am incuiat usa cand am plecat de acasa? ", "am scos fierul din priza?", "am inchis robinetul la apa?", "exista oare, riscul ca vreunul din copii sa introduca vreun obiect metalic in priza?" etc. Pe de alta parte, cati stiu insa ca pot sa uite de astfel ... citeste toata stirea