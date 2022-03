ApaVital a ajuns la noua licitatii in cadrul proiectului de jumatate de miliard de euro!

Alte trei proceduri s-au soldat cu semnarea contractelor * cea mai recenta licitatie a fost finalizata anul acesta si se refera la extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul Iasi - axa 9 Podu Iloaiei - Targu FrumosInca din 2019, ApaVital Iasi a aplicat pentru o finantare europeana nerambursabila derulata in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Programul se adreseaza in special sanitatiei, adica sistemelor de canalizare si epurare, intr-un context ... citeste toata stirea