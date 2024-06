ApaVital devine principalul operator de apa al municipiului Roman

Dupa ce a semnat, anul trecut, primul contract de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in afara Romaniei, la Falestii Noi, Republica Moldova, ApaVital SA continua campania extindere a activitatii in teritoriu si in acest an. Astfel, pana la sfarsitul lunii iunie, ApaVital SA va semna contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare cu Primaria municipiului Roman.Compania ieseana urmeaza sa devina, in acest fel, principalul ... citește toată știrea