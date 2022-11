ApaVital extinde retelele de apa si de canalizare in Iasi si in trei comune vecine

Un nou contract de lucrari, parte din proiectul urias derulat de ApaVital pentru extinderea retelelor de apa si de canalizare in judet, a intrat in procedura de atribuire. Investitia vizeaza municipiul Iasi si o parte din Zona Metropolitana, respectiv comunele Valea Lupului, Rediu si Holboca.Pachetul scos la licitatie este impartit in doua loturi. Primul dintre ele se refera la reabilitarea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de 9.583 metri liniari, reabilitarea retelei de canalizare pe ... citeste toata stirea