ApaVital incheie seria licitatiilor pentru noi magistrale de apa cu cel mai mare contract din proiectul de extindere in judet. Iata comunele deservite!

Aproape 300 de milioane de lei costa infiintarea retelelor de apa si de canalizare in 12 sate din 4 comune.Ultimul si cel mai mare contract de lucrari dintre cele 14 ale proiectului ApaVital in valoare de jumatate de miliard de euro, de extindere a retelelor de apa si de canalizare din judet, a fost lansat in licitatie. Valoarea estimata este de 298,7 milioane de lei, retelele noi urmand sa acopere axa Cristesti-Tatarusi-Valea Seaca-Lespezi.Primul din cele doua loturi ale pachetului de ... citeste toata stirea