Apavital SA investeste peste 74 milioane lei pentru reducerea pierderilor de apa

* operatorul iesean de apa-canal va externaliza, etapizat, saerviciile de proiectare si de executie a lucrarilor pentru 32 de proiecte finantate din surse propriiIn perioada 2025-2029, Apavital SA va realiza un numar de 32 de lucrari de investitii pentru reducerea pierderilor de apa, in cadrul carora vor fi realizate inlocuiri de retele de distributie a apei pe o lungime de 87.340 metri liniari, in municipiul Iasi, in orasul Harlau si in 25 de comune din aria de operare.Lucrarile sunt ... citește toată știrea