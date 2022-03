Apel la responsabilitate: Iasul si intreaga Moldova au nevoie de Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara! (P)

Inca de acum cateva luni, am atras public atentia si, din pacate, se confirma: Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara de la Iasi are putine sanse de a fi construit cu fonduri europene.Introdus de liberali si de useristi in Planul National de Redresare si Rezilienta la capitolul "Construirea si/sau dotarea de noi unitati medicale/spitale publice", proiectul a fost pozitionat abia pe locul 36 din 49, in conditiile in care vor fi finantate doar 25 de astfel de investitii.Si mai ... citeste toata stirea