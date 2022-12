Apel pentru pace si solidaritate cu Ucraina, in pastoralele de Craciun ale IPS Teofan si PS Iosif Paulet

Pastoralele de Craciun, prin care episcopii din Iasi s-au adresat comunitatii, au fost marcate anul acesta de razboiul izbucnit de aproape un an la granitele tarii. Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, spune inca de la inceput in mesajul sau ca anul care a trecut a fost unul greu, care a venit "in urma altor doi ani de mari incercari"."Au fost doi ani purtatori de boala si ingrijorari, urmati acum de un razboi dureros care se desfasoara aproape de granitele tarii. ... citeste toata stirea