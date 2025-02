Apel pentru salvarea animalele fara stapan

In ultima perioada, temperaturileinregistrate in termometre au scazut considerabil. Astfel, in unele nopti, in Iasi au fost inregistrate chiar si -11 grade. Nu doar oamenii au de suferit din cauza gerului. Animalele fara stapan, care traiesc pe strazile din capitala Moldovei si care nu au adapost si hrane, sunt si ele in pericol in aceasta perioada din an.Astfel, iesenii sunt indemnati sa ia cateva masuri importante pentru a le ajuta sa depaseasca sezonul rece. "Trebuie sa constientizam ca ... citește toată știrea