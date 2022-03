Apicultorii romani ar putea profita de pe urma razboiului din Ucraina

Romania ar putea deveni un exportator important de miere pentru Europa. Ucraina exporta cantitati foarte de mari de miere de albine, insa, avand in vedere conditia conflictuala din tara vecina, apicultorii romani ar putea profita de situatie.Anul trecut a fost unul bun pentru acest domeniu, atat la nivel local, cat si national, pentru ca s-a inregistrat un surplus la cantitatile de miere per familia de albine. "Am avut si o perioada foarte buna in timpul infloririi salcamului, atunci cand se ... citeste toata stirea