Aplicarea inteligentei artificiale in procesul educational, dezbatuta la Iasi

Modul prin care inteligenta artificiala (AI) contribuie la imbunatatirea performantelor elevilor si a procesului educational in general va fi dezbatut in cadrul conferintei "Inteligenta Artificiala in Sistemul de Invatamant: Perspectivele educatiei in era revolutiei tehnologice", care va avea loc in perioada 4-5 octombrie la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC).Organizata de Prmaria Municipiului Iasi, in colaborare cu UAIC, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) si Comunitatea "IASI AI", ... citește toată știrea