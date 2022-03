Aproape 200 cazuri COVID la Iasi, intr-o singura zi!

Raportarile indica o crestere de sase ori a numarului de cazuri in judetul Iasi* daca marti s-au inregistrat 32 de infectari, ieri au fost inregistrate 189 de cazuri noi * in judet sunt patru localitati cu incidente de pestetreicazuri la mia de locuitori si alte sase cu incidente de pestedouacazuri la mia de locuitori * incidenta cea mai mare este in Valea Lupului3,49 ieri dupa 3,34 martiCrestere ingrijoratoare a numarului de infectari in judetul Iasi.Daca pe data de 8 martie, zi in ... citeste toata stirea