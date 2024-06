Aproape 300 de profesori vor primi gradatie de merit

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi a publicat lista nominala aprobata in acest an pe site-ul oficial. In total, anul acesta au fost 393 de solicitari pentru gradatiile de merit ce vor fi oferite in anii 2024-2029. Initial, ISJ Iasi a anuntat ca vor fi acordate doar 286.Angajatii din invatamantul preuniversitar "admisi" pentru gradatia de merit, in urma evaluarii, vor primi 25% in plus la salariu, timp de 5 ani. Potrivit documentului publicat de ISJ Iasi, in cazul anumitor categorii de ... citește toată știrea