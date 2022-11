Aproape 5.000 de infectii respiratorii acute inregistrate in ultima saptamana la Iasi

Conform ultimelor date centralizate, in saptamana 31 octombrie - 6 noiembrie, in judetul Iasi s-au inregistrat 4.938 de cazuri de infectii respiratorii acute, din care 4.022 infectii virale ale cailor respiratorii superioare si 916 pneumonii. Astfel, potrivitraportarilor date publicitatii de Directia de Sanatate Publica (DSP), in saptamnan 31 otombrie - 6 noiembrie, la Iasi s-au inregistrat cu 5,15% mai multe cazuri de infectii respiratorii acute (IACRS) fata de saptamana 24 - 30 octombrie. ... citeste toata stirea