Municipiul Iasi beneficiaza de cea mai mare alocare la nivel regional pe o axa de finantare dedicata mobilitatii urbane. Este vorba despre un apel de proiecte in cadrul Programului Regional Nord-Est, apel care a fost lansat zilele trecute. In cadrul acestei sesiuni trebuie depuse proiecte pana pe 30 aprilie, iar apelul nu este unul competitiv: fiecare municipiu are alocata o suma, iar primariile trebuie doar sa depuna proiecte.In cazul Iasului, suma se ridica la 47,5 milioane euro, conform ... citeste toata stirea