Aproape 800 de copii de la Colegiul "Vasile Lupu" invata intr-o cladire din care cad bucati de fatada si in care ploua

Un deputat iesean trage semnale de alarma referitoare la starea cladirii * in trecut, s-au vehiculat variante pentru reabilitarea corpurilor darapanate, insa conducerea scolii a refuzat toate oferteleIn ciuda eforturilor financiare facute de municipalitatea ieseana, infrastructura Scolii Normale "Vasile Lupu" lasa de dorit. In perioada 2018 - 2020 Primaria Municipiului Iasi a finantat lucrarile de reabilitare si consolidare a cladirii internat a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu" in valoare