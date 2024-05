Aproape de o tragedie! Accident feroviar care s-a produs in orasul Targu Frumos intre un tren si un autoturism. Soferul a fost ranit usor

Un accident intre un tren si un autoturism s-a produs duminica dimineata, la Targu Frumos, in judetul Iasi. Soferul autoturismului a fost ranit usor, insa a refuzat transportul la spital."In urma unui apel la 112 a fost anuntat un accident feroviar care s-a produs in orasul Targu Frumos. Evenimentul s-a produs intre trenul Iasi - Bacau 5415 si un auturism, in care se afla doar conducatorul autoturismului. A rezultat o singura victima constienta, neincarcerata. ... citește toată știrea