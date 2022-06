Aproape o suta de ieseni au donat sange pentru angajatul Citadin de la Terapie Intensiva

Pacientul este stabil, iar evolutia postoperatorie este una favorabila * in alta ordine de idei, conducerea Citadin a dispus acordarea de ajutoare financiare familiilor angajatilor ucisi de soferita beataZeci de angajati din cadrul Citadin Iasi, dar si de la alte societati iesene au venit ieri la Centrul de Transfuzie Iasi pentru a dona sangele de care are nevoie Gheorghe Celmare, barbatul ranit grav joia trecuta, in accidentul din Pacurari. Initial, trei angajati ai societatii iesene au ... citeste toata stirea