Romania, in general, ramane tara de tranzit pentru refugiatii din Ucraina, iar judetul Iasi nu face exceptie. Pe parcursul zilei de ieri, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au intrat in tara in total 986 de autoturisme si 3.285 de persoane, din care 1.022 cetateni ucraineni.Pe la Punctul de Trecere a Frontierei Iasi - Feroviar au intrat in total 232 de persoane, din care 95 cetateni ucraineni, in