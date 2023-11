Cei trei arabi condamnati pentru ca ar fi determinat moartea a 17 oameni care au baut spirtul contrafacut de acestia isi asteapta sentinta definitiva in spatele gratiilor. Magistratii Curtii de Apel au dispus mentinerea celor trei in arest preventiv. Decizia in privinta lor va fi luata pe 11 ianuarie anul viitor.Iordanianul Fuad Ahmed si doi irakieni, Zuhair Abdel Nabi Ali Dawoud si fiul acestuia, Abdul Satar Dawoud, au incercat sa obtina un profit facil la inceputul pandemiei COVID, ... citeste toata stirea