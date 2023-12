Arcadia Medical Beautysarbatoreste primul sau an de activitate dedicata frumusetii si sanatatii. Acest an a fost unul plin de realizari, marcand succese notabile in domeniul esteticii medicale.Arcadia Medical Beauty a oferit peste 20,000 de tratamente, injectari estetice si interventii de chirurgie estetica, 63% dintre acestea concentrate pe imbunatatirea aspectului corporal si restul pe ingrijirea faciala. Femei si barbati din Iasi, dar si din intreaga regiune a Moldovei, au beneficiat de ... citeste toata stirea