Are nevoie de ajutor financiar! Un baiat de 7 ani se lupta cu un cancer in stadiu avansat

La varsta de doar sapte ani, Catalin se lupta cu diagnosticul de cancer la rinichi in stadiul IV, familia sa avand nevoie de ajutor pentru ca el sa isi poata continua tratamentul necesar. Anul trecut, in urma unor investigatii medicale, parintii sai au aflat ca sufera de cancer si au inceput sa caute solutii in strainatate pentru a-si putea salva copilul.Dupa un tratament agresiv si de durata derulat intr-o clinica din Turcia, Catalin s-a intors acasa, insa pe 10 septembrie, boala a recidivat. ... citeste toata stirea