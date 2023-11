Evanghelia ce se va citi in duminica aceasta in bisericile ortodoxe ne readuce in atentie pilda samarineanului milostiv pe langa care trec, nepasatori, un preot si un levit (v. Luca 10, 25-37). S-a constatat ca, uneori, cate un slujitor prefera ca, in loc de a rosti intocmai versetul in care se spune ca "un preot se cobora pe calea aceea" (Luca 10, 31), sa foloseasca formula "un preot al Legii vechi se cobora pe calea aceea" sau chiar "un cuvios oarecare se cobora pe calea aceea". Drept ... citeste toata stirea