Arestat in lipsa pentru ca si-ar fi ucis sotia. Era nemultumit de ea ca nu mai producea bani din videochat

Tanarul acuzat ca si-ar fi ucis sotia pentru ca nu castiga suficient la videochat a fost arestat. Deocamdata in lipsa, pentru ca Robert Constantin Alexandru nu a putut fi gasit.Magistratii Tribunalului au admis ieri propunerea procurorilor de arestare in lipsa a lui Alexandru Robert Constantin. Acesta este acuzat ca, incepand cu anul 2016, si-ar fi agresat constant sotia, reprosandu-i faptul ca nu mai castiga destul. Femeia ar fi fost batuta in mod repetat cu pumnii si picioarele, Alexandru ... citeste toata stirea