Arestati o luna dupa ce au santajat o tanara ca sa se prostitueze

Doi indivizi din Dumesti si Podu Iloaiei au santajat o tanara cu imagini compromitatore. Cei doi, Sorin Ionut Gearba si Cosmin Catalin Bodnari au fost arestati pentru proxenetism si santaj dupa ce au pus fata sa se prostitueze in apartamente inchiriate in Iasi. In urma unei descinderi, la cei doi indivizi au fost gasite mai multe sume de bani ce ar putea fi obtinuti in urma prostitutiei."In baza dispozitiilor articolului 226 Cod procedura penala dispune arestarea preventiva a inculpatului ... citeste toata stirea