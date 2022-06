Arhitecti ai Foster+Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects, reuniti la Iasi de concursul international organizat de IULIUS

Concursul international de arhitectura, organizat de compania IULIUS, la Iasi, pentru o noua dezvoltare in zona Sf. Andrei - Piata Palatului Culturii, se apropie de final. Participantii, patru dintre cele mai mari birouri de arhitectura din lume - Foster+Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects -, expun solutiile propuse in expozitia "Un Iasi pentru viitor", care va fi deschisa publicului in perioada 30 iunie - 14 iulie 2022, in Holul Principal al Palatului Culturii din Iasi. ... citeste toata stirea