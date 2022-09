Arhitectul Bogdan Adomnitei, condus pe ultimul drum cu trei avioane si cu multe regrete

Arhitectul Bogdan Constantin Adomnitei, Bobi pentru familie si prieteni, a fost condus, miercuri, pe ultimul drum, slujba de inmormantare avand loc la Biserica Sf. Simion "Turnul Rosu" din cartierul Zamca al municipiului Suceava.Un om foarte cunoscut si apreciat in Suceava, Bogdan a murit la numai 42 de ani, in accidentul aviatic produs duminica pe raza comunei Galanesti, in conditii aflate in cercetarea Autoritatii de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile."Dumnezeu sa-l ... citeste toata stirea