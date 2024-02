Arma jafurilor, o bardita ruginita

* talharul a intrat, plin de tupeu, in casele victimelor * nu s-a sfiit sa le ia pana si maruntisul din buzunare * mare parte din bunurile furate au fost recuperate, dar autorul, fiind recidivist, a primit condamnare cu executareVechi recidivist, Cristian Grigoras din Uricani s-a intrecut pe sine cu ultimele sale doua jafuri. Ambele, in stil primitiv, la el in sat. Prima, in noaptea de 18 spre 19 mai 2022, in jurul orei 1.00. Inarmat cu o bardita ruginita, a navalit, pur si simplu, peste M.G., ... citește toată știrea