Arma tentativei de asasinat: o boxa audio portabila!

agresorul s-a inarmat cu ce i-a venit la indemana, adica boxa audio portabila din care sunau manele clasice, dar si recente* aceastaa fost expediata direct spre teasta adversarului, care tocmai l-a injurat, si a lovit in plin * K.O. in mai putin de-un minute * agresorul n-a mai avut ce bate, si-a reluat indeletnicirea, adica golitul paharelorMarius C., zis Bulancea,este acum judecat pentru savarsirea infractiunii de tentative de omor. Asta dupa ce, la finele trecute, dosarul sau a trecut ... citește toată știrea