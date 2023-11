Sute de tineri studenti, masteranzi sau absolventi ai Facultatii de Arte Vizuale si Design de la Universitatea de Arte "George Enescu" (UNAGE) din Iasi, vor expune astazi in Sala Pasilor Pierduti. Lucrarile din acest an fac parte dintr-o expozitie interdisciplinara si reflecta constiinta umana. De asemenea, prin acest vernisaj, atat autorii lucrarilor, cat si cadrele didactice implicate, doresc sa dezvolte o constientizare a iesenilor in ceea ce priveste arta.In cadrul expozitiei sunt ... citeste toata stirea