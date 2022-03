Arta din margele, ideea unui hobby transpusa de un antreprenor local in Palas Mall, prin programul Go Local

Arta din margele este propunerea unui antreprenor local care, de curand, a decis sa faca pasul din mediul online spre offline, in Palas Mall, prin programul Go Local al companiei IULIUS, initiativa prin care sprijina business-urile la inceput de drum sa intre in reteaua sa nationala de centre comerciale. Antreprenorii locali interesati pot aplica in continuare online, accesand: www.iuliuscompany.ro/golocal.Persoanele pasionate de frumos si indemanatice, care doresc sa isi dedice timpul liber ... citeste toata stirea