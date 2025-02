Artileria cu pui congelati a fost mai tare ca asaltul de infanteristului inarmat cu maturi!

O scena mai ceva ca-n cascadorii rasului s-a derulat in dimineata de 29 iunie, in piata Alexandru cel Bun, disputa care a ajuns apoi in justitie. L.C. si sora lui, M.C., au o dugheana in care vand diverse obiecte casnice. Tacamuri, vase, maturi etc.Teoretic, n-ar fi niciun motiv de adversitate intre cei doi si vecinul G.N., care vinde pui congelati. Si, totusi, s-a intamplat un mic razboi agricol.M.C. a iesit cu cateva maturi in fata magazinasului, ca sa aiba expunere mai mare. Dar, a ... citește toată știrea