In amintirea si onoarea Monicai Lovinescu, marcand cei 100 de ani de la nasterea sa, Asociatia Artis din Iasi pregateste o serie de evenimente culturale la Casa de Cultura Falticeni, in perioada 16-19 noiembrie 2023. In cadrul Seriei de manifestari "Monica Lovinescu - Centenarul Nasterii (1923 - 2023)", organizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), se vor desfasura proiectii de filme, discutii si intalniri cu invitati din lumea filmului ... citeste toata stirea