Artisti care vor canta de Revelion in fata Palatului Culturii din Iasi. Focul de artificii va avea 2.000 de lovituri si va dura opt minute

In noaptea dintre ani, Primaria Municipiului Iasi va organiza "Revelionul Iasului". Spectacolul va avea loc in Piata Palatului Culturii, in seara zilei de sambata, 31 decembrie 2022, cu incepere de la ora 21:00. Pentru Revelion, Primaria Municipiului Iasi va cheltui jumatate de milion de lei. Artistii care vor canta la Iasi sunt Carla's Dreams, Keo, Ovidiu Lipan Esandarica si Andreea Lazar"Revelionul Iasului" va avea loc astazi, 31 decembrie 2022, incepand cu ora 21:00, in fata Palatului ... citeste toata stirea