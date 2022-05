Artisti de top, cea mai mare scena ridicata pentru un festival din Romania, catedrala construita din lumini, live cooking show si multe alte surprize, la CATEDRAL, in gradina Palas

CATEDRAL, cel mai amplu festival de muzica si arte vizuale care se lanseaza in Romania dupa doi ani de pandemie, va avea loc la Iasi, in perioada 20 mai - 21 mai 2022, in ansamblul mixt Palas. Accesul in gradina Palas, perimetrul in care se va desfasura evenimentul, va fi permis, in aceasta perioada, exclusiv festivalierilor.Astfel, doar persoanele care vor avea bilet la CATEDRAL vor avea posibilitatea sa se bucure de atmosfera electrizanta de festival si sa vada intregul spectacol. Catedrala, ... citeste toata stirea