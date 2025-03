Asa hot, greu de gasit: 29 pachete de bomboane. Nimic altceva

Agentii de paza de la Carrefour Hala Centrala s-au frecat indelung la ochi. Nu le venea sa creada ce vad pe camerele de supraveghere. Era in seara de 12 noiembrie 2024, in jurul orei 17.00. Sandel P. era in magazin, imbracat intr-o salopeta mult prea larga, una care parea mostenita. Ori luata de la gunoi, ca nu arata deloc noua. S-a plimbat printre rafturi, a inhatat fix 29 pachete de bomboane. Ciocolata scumpa, Kinder Shoko Bons. Valoarea calculata, dupa scanarea produselor de care a fost ... citește toată știrea