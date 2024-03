Asaf Avidan la Rocanotherworld 2024. Biletele au fost puse in vanzare pe site-ul festivalului

Cea de-a noua editie a festivalului Rocanotherworld va avea loc in perioada 20-23 iunie 2024 la Iasi si va reuni pe scena un line-up international de exceptie. Asaf Avidan, Om la luna, Robin and The Backstabbers, K not K si Dora Gaitanovici sunt primii artisti care isi anunta prezenta in fata publicului festivalier.Rocanotherworld 2024 este organizat sub semnul echilibrului, imbinand armonios energia performance-urilor cu varietatea si dinamica evenimentelor conexe daruite unui public ghidat ... citește toată știrea