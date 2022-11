Asfaltarea a 13 km de drum in Cristesti, disputata de cinci ofertanti

Cinci oferte concureaza pentru contractul de lucrari de refacere a 20 de segmente de drum de pe raza comunei Cristesti. Portiunile respective de drum (de exploatare, satesc si comunal), situate in satele Cristesti si Homita, au o lungime totala de 13,2 km. Ele vor fi modernizate prin asfaltare, dupa ce Compania Nationala de Investitii le-a inclus in subprogramul "Lucrari in prima urgenta" din cauza ca au fost afectate de viiturile din cursul anului 2019. Latimea carosabilului variaza intre 3 si ... citeste toata stirea