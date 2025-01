Asistent medical din Iasi, acuzat ca si-a violat fiica vitrega in varsta de 14 ani

Un asistent medical a fost ridicat de politisti azi din spitalul CFR din Iasi si dus la audieri. Este acuzat ca si-ar fi abuzat sexual in repetate randuri fiica vitrega in varsta de doar 14 ani.Mama fetei a fost cea care a sunat la 112 sa anunte aceste fapte, dupa ce fiica sa i-ar fi povestit in cele din urma prin ce trece. Ar fi vorba despre mai multe momente in care ar fi fost violata de sotul mamei ei. S-a deschis un dosar penal pentru viol.Barbatul in varsta de 40 de ani este de mai ... citește toată știrea