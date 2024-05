Asociatia Agent Green a pierdut, definitiv, lupta cu Romsilva Iasi!

* doar in ultimul an, asociatia a suferit sapte infrangeri, ultimele trei, chiar drastice * Romsilva - Directia Silvica Iasi a castigat fara drept de apel * partea reclamanta s-a erijat in jandarmul ecologiei romanesti, a facut sute de plangeri * marturii... ioc, nicio dovada certa!Gabriel Paun a intemeiat Asociatia Agent Green, prin care si-a arogat titlul de ceal mai mare ecolog al tarii. Tinta lui predilecta, ocoalele silvice. I-a reclamat pe mai toti padurarii din nordul Moldovei, ... citește toată știrea