Tronsonul de drum de pe malul lacului Bulbucani, din apropiere de localitatea Focuri s-a rupt prin primavara si nu a fost reparat.Zilele trecute, reprezentantii Asociatiei WORDLSTREETau mers in zona unde au constatat mai multe probleme:-bucata de drum prabusita in primavara s-a largit si constituie un pericol pentru soferi, mai ales cei cu camioane;-soferii nu respecta semafoarele temporare, existand riscul de accidente;-inca o portiune de drum din apropiere se prabuseste in lacul de ... citeste toata stirea