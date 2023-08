Asociatia pentru Protectia Rutiera WORLDSTREET si Primaria Iasi continua si 2023 proiectul de responsabilizare, sensibilizare, informare si deprinderea unor cunostinte de educatie rutiera civica a membrilor comunitatii din municipiul Iasi denumit "Safety First V" 2023. Proiectul a fost initiat si bugetat inca din anul 2017.Din anul 2017 si pana in 2022, SMURD Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Politia Rutiera Iasi si Asociatia WorldStreet am mers in scoli unde am avut ca si invitati ... citeste toata stirea