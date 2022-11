Asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" renunta sa mai fie reprezentate de consilierul Catalin Urtoi. De ce s-au "certat"

Asociatiile "Impreuna pentru A8" si "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" au transmis Ministerului Transportului o instiintare prin care retrag dlui Catalin Urtoi mandatul de reprezentant al acestora pe langa ministrul Sorin Grindeanu.Continutul instiintarii, publicata pe miscareamodova.ro, mai jos:"Derapajele majore ale actualului consilier C. Urtoi constau in propaganda fatisa facuta in acest an Partidului Social Democrat, atat politicienilor PSD de la Bucuresti cat si celor de la PSD ... citeste toata stirea