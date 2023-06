Doua locuri de joaca, amenajate in Parcul Expozitiei, vor fi inaugurate astazi de catre autoritati. In primul rand este vorba despre primul spatiu de joaca dedicat copiilor cu dizabilitati, o investitie de 1,9 milioane lei. Spatiul de joaca are o suprafata de 1.200 mp si cuprinde si o zona de relaxare pentru adulti cu dizabilitati.Deschiderea oficiala va avea loc incepand cu ora 11.30. In acelasi timp, Primaria va inaugura si locul de joaca din apropiere, modernizat in cadrul unui contract ... citeste toata stirea