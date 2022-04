Astazi este Izvorul Tamaduirii. Ce reprezinta sarbatoarea

Astazi, in prima vineri dupa Paste, crestinii ortodocsi sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, zi in care se sfintesc apele. In aceasta zi, traditia crestin-ortodoxa spune ca oamenii vin la biserica pentru a lua Agheasma Mica, care este pregatita de preoti la toate bisericile si manastirile din Iasi, existand credinta ca cei care asista la slujba speciala facuta la biserica in aceasta perioada si cei care citesc acatistul Izvorului Tamaduirii pot scapa de patima alcoolului.Aceasta sarbatoare ... citeste toata stirea